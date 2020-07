Per il Genoa uno scatto verso la salvezza. Il Lecce condanna il Brescia alla B, pari Toro contro il Verona (Di giovedì 23 luglio 2020) La lotta salvezza resta viva. Merito del Lecce, che supera 3-1 il Brescia - trascinato dalla doppietta di Lapadula - condannando le rondinelle all'immediato ritorno in Serie B dopo un solo anno e rimanendo in corsa per la permanenza in Serie A. Anche se il successo del Genoa nel derby con la Sampdoria (2-1, gol vittoria di Lerager) complica e non poco i piani di Liverani, che resta distante 4 punti dalla salvezza con una partita in meno da giocare. Volata per non retrocedere da cui si sta per tirare fuori invece il Torino, che coglie un pareggio (1-1. A segno Borini e Zaza) in casa contro il Verona e mantiene sei punti di vantaggio sulla zona calda. Un bel cuscinetto ... Leggi su liberoquotidiano

