Nuova impennata nei contagi: 289 in più, ieri erano 129 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 245.032 contagi, con un incremento di 289 casi rispetto a ieri, a fronte dei 129 di ieri. Le nuove vittime sono 9, in calo

Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 245.032 contagi, con un incremento di 289 casi rispetto a ieri, a fronte dei 129 di ieri. Le nuove vittime sono 9, in calo rispett ...

