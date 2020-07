"Non respiravo più. Ho creduto di morire". E quella confessione choc di Giuliana De Sio sul virus - (Di mercoledì 22 luglio 2020) Carlo Lanna Contagiata lo scorso febbraio, ora Giuliana De Sio torna a parlare del virus e del suo ricovero in ospedale, senza lesinare sui dettagli Come tutti i settori, anche il mondo dello spettacolo è stato pesantemente colpito dalla pandemia da Coronavirus. Il cinema, il teatro e tutto il compartimento è ancora fermo, anche se si intravede una piccola ripresa all’orizzonte. E proprio il mondo dell’intrattenimento è stato colpito nel profondo, dato che molti volti noti sono stati contagiati dal virus. Come è accaduto a Giuliana De Sio. La celebre attrice è stata una tra le prime ad aver contratto il virus, confessando che ad inizio febbraio ha calcato alcuni teatri con qualche decimo di febbre e con sintomi paragonabili al ... Leggi su ilgiornale

