MotoGP, Vinales: “La scorsa settimana mi sono sentito bene, sono fiducioso” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “La scorsa settimana mi sono sentito benissimo in sella a Jerez, quindi sono fiducioso anche per questo GP. Onestamente, ho avuto un buon ritmo e nonostante il degrado delle gomme in gara sono riuscito a conquistare il secondo posto”. Maverick Vinales sa che il secondo posto ottenuto in sella alla sua Yamaha nella gara d’esordio a Jerez è un ottimo punto di partenza per costruire il proprio Mondiale di MotoGP in cui al momento ha un certo vantaggio su Marquez vittima di una caduta: “La mia squadra ha fatto un ottimo lavoro e siamo tutti molto motivati a lottare per il podio e la vittoria di nuovo. Penso che possiamo essere ancora più forti questa volta perché ... Leggi su sportface

