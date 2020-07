Meteo, caldo africano ma arriva pioggia: ecco dove (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Adnkronos) - L'anticiclone africano presente sull'Italia sta surriscaldando il clima con temperature che raggiungono i 36°C in Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana e fino a 38°C in Puglia, Sicilia e Sardegna. Il caldo continuerà ad attanagliare il Sud, mentre al Centro-Nord nei prossimi giorni è attesa una flessione dei termometri, quanto meno temporanea. Il team del sito Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che il passaggio della perturbazione provocherà un crollo delle temperature di circa 6-7°C sulle regioni settentrionali e una flessione più contenuta sulle regioni centrali. Nel corso del weekend la pressione tornerà ad aumentare decisa su gran parte delle regioni. Sabato, a parte qualche nota instabile sui rilievi meridionali il sole sarà prevalente. Domenica, torna qualche ... Leggi su liberoquotidiano

