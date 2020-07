I primi effetti del Green Deal. Entro il 2050 l’Europa vuole dire addio al carbone (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’Europa ha bisogno di una svolta Green. Il mondo sta cambiando, l’impegno delle aziende e degli Stati sul piano dell’ambiente sta aumentando e ormai i livelli di inquinamento erano troppo alti perché non intervenisse anche l’Unione Europea. In questo scenario è nato il “Green Deal”, con cui l’UE si pone l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica Entro il 2050. Un processo che prevede la graduale abolizione del carbone come fonte di energia. Una sfida non da poco se si considera che in Europa sono attive decine di centrali a carbone che in alcuni casi sono fondamentali per le economie dei paesi che le ospitano. Ma il cambiamento è necessario, per il bene del pianeta ma anche della nostra ... Leggi su newsagent

Ultime Notizie dalla rete : primi effetti Primi effetti della mano dura voluta da De Luca: maxi multe a Salerno askanews Imprese al femminile: in Sardegna crescono, ma il Covid congela le nuove iscrizioni

Una scalata congelata dal coronavirus. L'aumento del numero di imprese femminili in Sardegna nel 2020 ha dovuto fare i conti con l'epidemia mondiale interrompendo la crescita che da ormai da anni semb ...

Banca Mediolanum, meno utile in sem1, pesa forte calo mercati trim1

MILANO, 29 luglio (Reuters) - Utile in flessione a 150,5 milioni di euro per Banca Mediolanum nei primi sei mesi del 2020 “essenzialmente per effetto del forte calo dei mercati nel primo ...

