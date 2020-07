Francesca Fioretti, il messaggio di rivincita su Instagram: “Esistenza, comunque ti amo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono passati due anni dal tragico lutto che le ha portato via il suo compagno, e ora Francesca Fioretti indossa di nuovo il suo sorriso più bello per affrontare la vita. Accanto a lei, la piccola Vittoria: la figlia, che è stata la sua forza sin dai primi istanti, oggi è il motivo per tornare a guardare al futuro. La bellissima modella e attrice, in questi giorni, sta trascorrendo le vacanze estive tra tuffi rinfrescanti e ricordi dei fantastici viaggi che, in passato, l’hanno portata in tutto il mondo. Su Instagram, inoltre, Francesca Fioretti ha deciso di lanciare un messaggio importante, un grido di rivincita nei confronti della vita: “Esistenza, comunque ti amo. PS: tiè” – scrive sui social, a ... Leggi su dilei

