Fermavano i cacciatori spacciandosi per finanzieri: ora sono nei guai (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Con fucili e uniformi del tutto simili a quelle della Guardia di Finanza, Fermavano veicoli sospetti di cacciatori, sequestrando cacciagione e altri oggetti. Un’attività di vigilanza venatoria e zoofila del tutto illegale quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Aversa (Caserta) insieme al Gruppo di Viareggio (Lucca) e alla Compagnia di Legnano (Milano), a carico di un’associazione di volontari operante nel Casertano e in tutta Italia; l’associazione, che avrebbe operato senza alcuna autorizzazione prefettizia, è stato posta sotto sequestro su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord. Quattro le persone indagate; perquisizioni sono state effettuate dai finanzieri a Viareggio, dove ha sede legale l’associazione, e a ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Fermavano cacciatori

anteprima24.it

Un progetto di rigenerazione ambientale e socio-economica trasformato in un'esperienza a 360 gradi di turismo ecosostenibile, in un territorio in cui l'ambiente è stato sempre maltrattato, o peggio, u ...