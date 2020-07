Dreams aggiunge finalmente il supporto alla VR (Di mercoledì 22 luglio 2020) Media Molecule ha pubblicato il supporto VR per Dreams.L'aggiunta è ora disponibile tramite un update gratuito che consente agli utenti di creare e condividere i propri giochi VR.Come parte dell'aggiornamento, lo sviluppatore ha aggiunto diversi strumenti e gadget per la creazione di contenuti VR, come la possibilità di regolare il movimento della telecamera.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Dreams aggiunge Dreams aggiunge finalmente il supporto alla VR Eurogamer.it Dreams aggiunge finalmente il supporto alla VR

Media Molecule ha pubblicato il supporto VR per Dreams. L'aggiunta è ora disponibile tramite un update gratuito che consente agli utenti di creare e condividere i propri giochi VR. Come parte dell'agg ...

Dreams VR | Intervista a David Smith

Abbiamo aggiunto cose, del resto abbiamo fin da subito pensato Dreams per essere compatibile con la VR, quindi eravamo in fondo già pronti. Ogni gadget già presente in Dreams funzionerà in modo… Leggi ...

Media Molecule ha pubblicato il supporto VR per Dreams. L'aggiunta è ora disponibile tramite un update gratuito che consente agli utenti di creare e condividere i propri giochi VR. Come parte dell'agg ...Abbiamo aggiunto cose, del resto abbiamo fin da subito pensato Dreams per essere compatibile con la VR, quindi eravamo in fondo già pronti. Ogni gadget già presente in Dreams funzionerà in modo… Leggi ...