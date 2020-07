CdS - Ospina per Under: l'ultima idea per arrivare al talento turco (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Napoli vuole Cengiz Under ma al momento non c'è accordo con la Roma, che chiede 35 milioni di euro per cederlo. Il Napoli è fermo a 25 e sta pensando di inserire qualche calciatore nell'operazione. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdS - Ospina per Under: l'ultima idea per arrivare al talento turco - ilnapolionline : Il Cds vota la Difesa: KK insormontabile, benissimo le corsie esterne - -

Ultime Notizie dalla rete : CdS Ospina CdS - Ospina per Under: l'ultima idea per arrivare al talento turco Tutto Napoli CdS - Ospina per Under: l'ultima idea per arrivare al talento turco

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che tra le ipotesi ci sono anche quelle di Milik e, soprattutto, Ospina. Il portiere colombiano piace da tempo alla Roma e potrebbe essere un'idea ...

CdS – Ünder corre verso Napoli, ora si può fare

Sulle pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si legge come il Napoli abbia individuato in Cengiz Ünder, esterno destro turco della Roma, il sostituto di José Maria Callejon, molto prob ...

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che tra le ipotesi ci sono anche quelle di Milik e, soprattutto, Ospina. Il portiere colombiano piace da tempo alla Roma e potrebbe essere un'idea ...Sulle pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si legge come il Napoli abbia individuato in Cengiz Ünder, esterno destro turco della Roma, il sostituto di José Maria Callejon, molto prob ...