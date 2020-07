Arriva Carys Zeta, la figlia di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas (Di mercoledì 22 luglio 2020) La lista delle coppie madri & figlie famose si allunga sempre di più e su Instagram si fa strada Carys Zeta, la figlia di Catherine Zeta-Jones uguale alla mamma nei tratti e nello charme. Madri e figlie: quando la bellezza è ereditaria sfoglia la gallery Bellezza di nuova generazione A 17 anni Carys, figlia di Catherine Zeta-Jones e ... Leggi su iodonna

A 17 anni la figlia di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas mostra tutto lo charme da diva in erba La lista delle coppie madri & figlie famose si allunga sempre di più e su Instagram si fa strada ...Il dna non mente e in questo caso ha radice profonde. Carys Douglas, un nome una garanzia. La figlia di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas (quindi nipote del leggendario Kirk, morto a 103 anni lo ...