Ali: una notte Jon Voight telefonò ai familiari di tutte le comparse, ecco perché (Di mercoledì 22 luglio 2020) Jon Voight telefonò ai familiari di tutte le comparse presenti sul set di Ali, alle prime luci del mattino, registrando dei messaggi vocali a dir poco surreali. Il cast e la troupe stavano lavorando ad una delle scene più lunghe di Ali, le riprese, iniziate la sera prima, non erano ancora finite alle prime ore del mattino, e così Jon Voight decise di prendere la situazione in mano al fine di non interrompere l'impresa che il regista stava cercando di portare a termine: prese i telefoni delle comparse e chiamò i loro familiari personalmente. Alcune persone quella mattina ricevettero dei messaggi vocali a dir poco surreali che dicevano: "Qui parla Jon Voight, non si deve preoccupare signora, suo marito è ancora sul set a ... Leggi su movieplayer

nzingaretti : La conferma di @matteoricci alla guida di #ALI è una buona notizia. Da amministratore conosco il lavoro, la passion… - violalaviola : Ho sempre amato la boxe. La seguivo sempre con mio padre. Ho chiesto tante volte di essere iscritta in una palestra… - adiafora_ : @Michael24123838 @daje_tutta Cresciamo una chat Regicidio e una Completamento Task Ali Agca. - CardoneSofia : @Ali_Proudof1d2 @louisahoy_ Concordo, e spero di riuscire a vedere MITAM live perché è il mio album preferito insie… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Ali: una notte Jon Voight telefonò ai familiari di tutte le comparse, ecco perché -

Ultime Notizie dalla rete : Ali una Ladispoli, pallacanestro: ''Due ali per la Dinamo'' BaraondaNews Bandiera bianca, a malincuore: salta l'edizione 2020 della Padova Marathon

Afferma Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Sport, società organizzatrice: «Abbiamo sperato fino all’ultimo di poter correre tutti assieme, arrivando a suo tempo alla sofferta decisione di spo ...

Ali: una notte Jon Voight telefonò ai familiari di tutte le comparse, ecco perché

Jon Voight telefonò ai familiari di tutte le comparse presenti sul set di Ali, alle prime luci del mattino, registrando dei messaggi vocali a dir poco surreali. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 22/07/2020 ...

Afferma Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Sport, società organizzatrice: «Abbiamo sperato fino all’ultimo di poter correre tutti assieme, arrivando a suo tempo alla sofferta decisione di spo ...Jon Voight telefonò ai familiari di tutte le comparse presenti sul set di Ali, alle prime luci del mattino, registrando dei messaggi vocali a dir poco surreali. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 22/07/2020 ...