Whatsapp, spunta la chat per evitare catene e spam: di cosa si tratta (Di martedì 21 luglio 2020) Whatsapp ha in programma un nuovo aggiornamento che permetterebbe agli utenti di evitare chat intasate da catene, spam e fake news La condivisione di spam, catene e fake news su Whatsapp è stata da sempre uno dei principali problemi a cui gli sviluppatori non hanno saputo mai dare un vero e proprio freno. In questi … L'articolo Whatsapp, spunta la chat per evitare catene e spam: di cosa si tratta proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

posinegat : non so come facciate a resistere con i messaggi whatsapp non letti, a me quella spunta rossa manda fuori di testa - infoitscienza : Il messaggio non 'spunta': WhatsApp down in serata nel cuneese e in buona parte dell'Europa - Antonio52437292 : Da Whatsapp al 'deep web', spunta una nuova chat degli orrori - alex_greppi : @Artibani1 WhatsApp è la rovina lavorativa foto di ogni cosa anche di quello che lasciano i nostri amici a 4 zampe.… - infoitinterno : Da Whatsapp al 'deep web', spunta una nuova chat degli orrori -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp spunta Da Whatsapp al "deep web", spunta una nuova chat degli orrori LA NAZIONE Messico, orso spunta dietro la ragazza. Video: lei resta calma e si fa un selfie

Città del Messio, 20 luglio 2020 - Una calma a dir poco olimpica. Il video arriva dal Messico e sta spopolando sui social. Si vede un orso bruno spuntare alle spalle di una ragazza, alzarsi in piedi e ...

WhatsApp: ascoltare messaggi vocali senza aprirli

Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp è possibile ascoltare le note vocali direttamente dall’anteprima del messaggio, senza visualizzarlo e di conseguenza senza dare notifica (le due spunte blu) dell ...

Città del Messio, 20 luglio 2020 - Una calma a dir poco olimpica. Il video arriva dal Messico e sta spopolando sui social. Si vede un orso bruno spuntare alle spalle di una ragazza, alzarsi in piedi e ...Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp è possibile ascoltare le note vocali direttamente dall’anteprima del messaggio, senza visualizzarlo e di conseguenza senza dare notifica (le due spunte blu) dell ...