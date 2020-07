UNIONSOA utilizza la blockchain IBM per semplificare il mondo SOA (Di martedì 21 luglio 2020) (Roma, 21 luglio 2020) - Il progetto consentirà di digitalizzare e rendere tracciabile il sistema di attestazione per la partecipazione alle gare d'appalto Roma, 21 luglio 2020. La tecnologia blockchain porta il suo contributo innovativo anche nel mondo SOA, il sistema di attestazione per la partecipazione alle gare d'appalto. Il progetto promosso da UNIONSOA, l'Associazione Nazionale Società Organismi di Attestazione, con la collaborazione di IBM consentirà di passare dalla qualificazione analogica a quella digitale. L'obiettivo è di iniziare una vera e propria rivoluzione tecnologica che consenta di semplificare il sistema permettendo al tempo stesso maggior controllo e trasparenza, anticipando la creazione del Fascicolo Virtuale previsto nelle bozze ora disponibili del Regolamento di ... Leggi su iltempo

