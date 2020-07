Tangenti Eni in Nigeria, chiesti 8 anni per Descalzi e Scaroni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Otto anni di carcere per l'amministratore di Eni, Claudio Descalzi, e per il suo predecessore e attuale presidente del Milan, Paolo Scaroni. Sono le principali richieste di condanna avanzate dal procuratore aggiunto di Milano, Fabio De Pasquale, al termine della sua requisitoria fiume nel processo sulla presunta maxi tangente da 1 miliardo e 92 milioni di dollari che Eni e Shell avrebbero pagato nel 2011 ad alcuni politici del governo Nigeriano per ottenere la concessione all'esplorazione del giacimento petrolifero Opl-245. Il magistrato ha chiesto ai giudici della settima sezione penale di Milano di confiscare ai due gruppi petroliferi (sotto accusa per responsabilità amministrativa di società per reati commessi da propri dipendenti) 1 miliardo e 92 milioni di dollari, la stessa cifra della presunta ... Leggi su ilfogliettone

