Schermate indesiderate con OK Google su Huawei Mate 20 dopo EMUI 10.1 (Di martedì 21 luglio 2020) Da alcuni giorni a questa parte è possibile testare l'aggiornamento con EMUI 10.1 anche a bordo di un Huawei Mate 20, oltre ovviamente al tanto apprezzato Mate 20 Pro. Ne abbiamo già parlato con un approfondimento della scorsa settimana e, come avviene spesso e volentieri in questi casi, dobbiamo necessariamente concentrarci su alcune anomalie che potreste riscontrare anche a distanza di giorni dopo il download. Proviamo dunque a fare il punto della situazione oggi 21 luglio per il pubblico interessato. Cosa potrebbe succedere dopo il download di EMUI 10.1 su Huawei Mate 20 In particolare, ci sono diverse segnalazioni da parte di coloro che, al momento del riavvio del proprio Huawei ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Schermate indesiderate Schermate indesiderate con OK Google su Huawei Mate 20 dopo EMUI 10.1 OptiMagazine Schermate indesiderate con OK Google su Huawei Mate 20 dopo EMUI 10.1

Al momento, per quanto non isolatissima, ancora non ci sono gli estremi per parlare di un bug su larga scala per Huawei Mate 20 dopo il download dell’aggiornamento EMUI 10.1. Fateci sapere se vi sono ...

Resta incinta dopo l'intervento: il Civile manterrà il figlio indesiderato

Trecento euro ogni mese da versare direttamente alla famiglia finché il pargolo non compirà 25 anni: il totale fa quasi 100mila euro. E' questo il risarcimento che il Civile di Brescia dovrà sborsare ...

Al momento, per quanto non isolatissima, ancora non ci sono gli estremi per parlare di un bug su larga scala per Huawei Mate 20 dopo il download dell’aggiornamento EMUI 10.1. Fateci sapere se vi sono ...Trecento euro ogni mese da versare direttamente alla famiglia finché il pargolo non compirà 25 anni: il totale fa quasi 100mila euro. E' questo il risarcimento che il Civile di Brescia dovrà sborsare ...