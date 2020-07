Problemi in Fortnite al 21 luglio, eliminare alcuni nemici può causare freeze del gioco: ecco perchè (Di martedì 21 luglio 2020) Scegliere il proprio nome di battaglia, all'interno di Fortnite così come in qualsiasi altro videogioco multiplayer, è sempre un frangente delicato. È quel momento che segnerà il futuro videoludico delle settimane, dei mesi o addirittura degli anni successivi. Perché con quel nome, volenti o nolenti, ci si troverà a dover fare i conti in ogni singola partita. ecco dunque che è chiara l'attenzione che ci voglia, per evitare poi di pentirsene in seconda battuta, anche considerando che la stragrande maggioranza dei giochi non permette cambi in seconda istanza. E sono diversi gli utenti che provano in qualche modo a omaggiare streamer o personaggi famosi, replicandone il nome con correzioni di sorta. L'uso di caratteri speciali, in questo caso, permette di avvicinarsi ai propri miti, e ... Leggi su optimagazine

