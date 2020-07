Prestare assistenza a una persona che soffre di incontinenza (Di martedì 21 luglio 2020) La gestione dei pannoloni è uno dei compiti su cui ci si deve concentrare quando si è chiamati a offrire la propria assistenza a un paziente che ha problemi di incontinenza. Nel caso in cui si abbia poca esperienza, non è così semplice far indossare un pannolone a una persona, e anche la sua sostituzione rischia di rappresentare una procedura di complicata esecuzione. In qualsiasi caso, è sempre fondamentale adoperarsi per garantire standard di igiene adeguati, ricordando che la cute può essere danneggiata sia dalle feci che dall’urina, che sono potenziali responsabili di dolori, irritazioni e arrossamenti. Come prevenire gli inconvenienti Per prevenire qualsiasi situazione sgradevole è necessario fare in modo che la pelle venga mantenuta asciutta e pulita e avere ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Prestare assistenza a una persona che soffre di incontinenza - OpenFiberIT : @aginulfo Ciao, per poterti prestare assistenza, come già comunicato precedentemente, abbiamo bisogno di maggiori d… - Piero42395724 : RT @AnselmoProde: @Letargo6 I terremotati non sono tra le priorità di questo governo che non ha tempo per delle sciocchezzuole quando ci so… - Letargo6 : RT @AnselmoProde: @Letargo6 I terremotati non sono tra le priorità di questo governo che non ha tempo per delle sciocchezzuole quando ci so… - 1f6eed3c8c1c4e4 : RT @AnselmoProde: @Letargo6 I terremotati non sono tra le priorità di questo governo che non ha tempo per delle sciocchezzuole quando ci so… -

Ultime Notizie dalla rete : Prestare assistenza Assistenza al familiare disabile: ultime sentenze La Legge per Tutti Omicidio stradale, l'uso del cellulare alla guida può diventare un'aggravante: il ministro Bonafede accelera

Inasprire le pene sull'omicidio stradale. E' l'obiettivo del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ha convocato un tavolo di maggioranza in via Arenula per chiedere un via libera veloce a un d ...

GUARDIA COSTIERA ISCHIA OPERAZIONE DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE

ISCHIA – Nell’ultimo fine settimana sono state numerose la chiamate di soccorso pervenute alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Ischia da parte di diportisti e bagnanti in difficoltà. La prese ...

Inasprire le pene sull'omicidio stradale. E' l'obiettivo del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ha convocato un tavolo di maggioranza in via Arenula per chiedere un via libera veloce a un d ...ISCHIA – Nell’ultimo fine settimana sono state numerose la chiamate di soccorso pervenute alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Ischia da parte di diportisti e bagnanti in difficoltà. La prese ...