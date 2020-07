Palermo, al via la nuova stagione: dieci conferme e cinque trattative da definire. Situazione e dettagli (Di martedì 21 luglio 2020) "Palermo, in ritiro con lo «zoccolo duro»".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia'. Tra poco meno di un mese, il Palermo si radunerà a Petralia Sottana per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione di Serie C: dieci conferme, cinque trattative in dirittura d’arrivo e altri tre in prova. In ritiro, dunque, il club rosanero potrebbe avere ben diciotto volti già noti, gente che ha preso parte alla cavalcata della scorsa stagione in Serie D, che ha già ottenuto la certezza di far parte della rosa per la prossima stagione o che è pronta a giocarsi le ultime chance per restare."Non una conferma in blocco del nucleo che ha vinto il campionato tra i ... Leggi su mediagol

