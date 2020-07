Nanni: Raggi dimentica precarie di nidi e scuole infanzia (Di martedì 21 luglio 2020) Nanni: Raggi dimentica precarie di nidi e scuole infanzia – “La Giunta Raggi, solerte a rivolgersi alle precarie della scuola dell’infanzia e dei nidi quando ne ha bisogno, si dimentica di loro quando non gli servono”. Così in una nota Dario Nanni consigliere del VI Municipio. “Infatti, tra coloro che hanno sentito maggiormente i danni economici causati dal coronavirus ci sono sicuramente le insegnanti e le educatrici precarie del Comune di Roma delle scuole dell’infanzia e dei nidi, le quali da supplenti con contratti giornalieri o settimanali, da marzo, non ... Leggi su romadailynews

Rocca Cencia, dopo il sequestro del tmb i cittadini annunciano: "Continueremo le proteste"

Il sequestro parziale degli impianti Ama di Rocca Cencia (qui la notizia) fa tornare a galla le mancate promesse che il Movimento Cinque Stelle aveva annunciato durante la campagna elettorale delle sc ...

