Irende Grandi torna sul palco alla Cavea: "Sarà uno show pieno di energia" (Di martedì 21 luglio 2020) È il suo primo concerto dopo il lockdown e non poteva non affrontarlo con tutta l'energia che l'ha sempre contraddistinta. Domani, 22 luglio, torna a Roma sul palco della Cavea del Parco della Musica Irene Grandi, con il suo Power Trio composto da Saverio Lanza alle chitarre e cori, Piero Spitilli al basso e Fabrizio Morganti alla batteria. “Siamo contenti di ripartire – ci ha detto Irene- anche se allo stesso tempo preoccupati perché la musica non sta ripartendo come avremmo sperato, tanti aspetti non ci aiutano ma noi andiamo avanti. Per chi verrà stasera Sarà una bella esperienza, un qualcosa di inedito, visto il distanziamento, probabilmente questo tipo di concerti portano a vivere un'esperienza quasi più personale con ... Leggi su iltempo

