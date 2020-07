Hebron, scala tutti i giorni la parete dell'ospedale per stare vicino a sua madre ricoverata per Covid (Di martedì 21 luglio 2020) Sua madre, 73 anni, era stata ricoverata per Covid all'ospedale di Hebron e lui, Jihad Al-Suwaiti , palestinese, le ha voluto stare vicino fino alla fine nonostante le rigide norme anti-contagio. Non ... Leggi su tgcom24.mediaset

Sua madre, 73 anni, era stata ricoverata per Covid all'ospedale di Hebron e lui, Jihad Al-Suwaiti, palestinese, le ha voluto stare vicino fino alla fine nonostante le rigide norme anti-contagio. Non p ...

La pandemia da Covid 19 ha colpito l’umanità nel profondo. Il virus sta cambiando il nostro rapporto col prossimo e la socialità in generale. Perdere un caro è già complicato di per sé, ma in questi m ...

