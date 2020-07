Giulia De Lellis mi devo operare al naso non sarà una cosa facile (Di martedì 21 luglio 2020) I fan di Giulia De Lellis sono preoccupati, infatti già Giulia da qualche tempo raccontava sul suo profilo l’imminenza di un controllo, da qui ha annunciato che dovrà sottoporsi ad un’operazione: “Mi sono ca**ta addosso tutto il giorno, anzi perdonatemi per il termine, ma ho avuto un’ansia terribile. Poteva andare peggio ma me la caverò con l’operazione al naso. Dovrò fare non so quante sedute dalla logopedista e vari trattamenti e cose di questo tipo. È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire ma sono serena. Diciamo che c’è sempre chi sta peggio. La De Lellis è pronta per affrontare l’intervento che dovrebbe avvenire a Milano. In conclusione aggiunge: “Non mi lamento, anzi. ... Leggi su musicaetesti.myblog

