Formula 1, il pentimento di Vettel: “tornassi indietro, mi comporterei in maniera diversa con la Red Bull” (Di martedì 21 luglio 2020) Sono trascorsi ormai sei anni da quando Sebastian Vettel decise di lasciare la Red Bull per approdare in Ferrari, una scelta presa in autonomia e figlia del fascino della tuta rossa, indossata dal suo idolo Michael Schumacher. Clive Mason/Getty ImagesA distanza di tempo però, con la fine della sua avventura a Maranello ormai imminente, il quattro volte campione del mondo ha mostrato il suo pentimento per il modo in cui disse addio alla Red Bull, lasciata senza avvertire i vertici del team del suo accordo con la Ferrari. Interrogato da Sky Deutschland, Vettel ha ammesso: “si era creata una situazione difficile da gestire e complicata a livello di contratti, sono cresciuto ammirando Michael Schumacher e non è un mistero che per me la tuta rossa abbia un grande fascino. Tornassi indietro, ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Formula pentimento Formula 1, il pentimento di Vettel: “tornassi indietro, mi comporterei in maniera diversa con la Red ... SportFair Vettel: "In Ferrari ho fallito, ma nessun pentimento"

"Guardandoci indietro il nostro obiettivo, il mio obiettivo, era di vincere il campionato e non l’abbiamo raggiunto. Sotto questo aspetto abbiamo fallito. ma abbiamo comunque avuto dei begli anni che ...

Vettel: "Volevo vincere in Ferrari, ho fallito"

"Guardandoci indietro il nostro obiettivo, il mio obiettivo, era di vincere il campionato e non l’abbiamo raggiunto. Sotto questo aspetto abbiamo fallito. ma abbiamo comunque avuto dei begli anni che ...

"Guardandoci indietro il nostro obiettivo, il mio obiettivo, era di vincere il campionato e non l’abbiamo raggiunto. Sotto questo aspetto abbiamo fallito. ma abbiamo comunque avuto dei begli anni che ..."Guardandoci indietro il nostro obiettivo, il mio obiettivo, era di vincere il campionato e non l’abbiamo raggiunto. Sotto questo aspetto abbiamo fallito. ma abbiamo comunque avuto dei begli anni che ...