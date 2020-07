Esonero Conte, clamoroso Zhang: ha in pugno un fascicolo bollente (Di martedì 21 luglio 2020) Esonero Conte, Steven Zhang ha pronto un fascicolo segreto per mandare via il tecnico dopo una sola stagione. Il presidente non gradisce il comportamento del leccese L’Esonero di Conte a fine stagione sembra prendere sempre più piede in casa Inter. Il tecnico continua con i suoi attacchi trasversali a tutti, dirigenza nerazzurra compresa e la cosa non è apprezzata a Nanchino, quartier generale degli Zhang. Il presidente Steven vorrebbe un più basso profilo da parte del suo allenatore e starebbe stilando un dossier in cui racchiudere tutte le dichiarazioni del leccese. Un fascicolo davvero bollente, dove vi sarebbero tutte le prove di un comportamento non appropriato e scorretto nei confronti del club. E’ ... Leggi su bloglive

Lymond15 : @carlo_taormina L'esonero probabilmente ci sarà, del resto mi sembra che proverbio dica che per gli amici le leggi… - RobertoScogna15 : @Michael19084 Ravezzani parla sempre di conte e di esonero - IlMonociglio : @mmintermm Non è un problema mio ma degli interisti… Felici loro di barattare la dignità per uno scudettino da juv… - xFister : A me schifo, spero nell’esonero di Conte per richiamare Matteo Renzi in panchina e De Boer vice - RickNerazzurro : @pisto_gol Quando l'Inter riperderà punti visto il calendario o semplicemente la juve non dovesse più sbagliare un… -