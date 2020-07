Eni, chiesti 8 anni di carcere per Claudio Descalzi e Paolo Scaroni (Di martedì 21 luglio 2020) La procura di Milano ha chiesto 8 anni di carcere per l’Ad di Eni Claudio Descalzi e per il suo predecessore Paolo Scaroni, tra gli imputati per corruzione internazionale al processo sul caso Eni-Shell-Nigeria con al centro una presunta tangente da 1 miliardo e 92 milioni di dollari versata dalle due compagnie petrolifere ai politici del Paese africano.I magistrati hanno poi chiesto la confisca di un miliardo e 92 milioni di dollari, la stessa cifra della presunta tangente che sarebbe stata versata per ottenere “senza gara” i diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl 245, a carico di Eni e Shell, le due compagnie petrolifere imputate in qualità di enti nel processo per corruzione internazionale che si sta svolgendo nel capoluogo lombardo.Stessa cifra ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Eni chiesti Eni-Nigeria, chiesti 8 anni per Descalzi e Scaroni Il Sole 24 ORE Processo Eni Nigeria, i pm chiedono condanna a 8 anni per Descalzi e Scaroni e confisca per oltre 2,1 miliardi

Sono condanne pesanti quelle richieste dall'accusa al termine del processo Eni sulle presunte mazzette versate dal Cane a sei zampe e da Shell per acquisire un giacimento offshore in Nigeria nel 2011.

Eni: pm Milano chiede condanna a.d. Descalzi a 8 anni per corruzione in Nigeria (RCO)

21 lug - Il procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale ha chiesto la condanna a 8 anni di reclusione per corruzione internazionale nei confronti dell'amministratore delegato di Eni, Claudio ...

Sono condanne pesanti quelle richieste dall’accusa al termine del processo Eni sulle presunte mazzette versate dal Cane a sei zampe e da Shell per acquisire un giacimento offshore in Nigeria nel 2011.21 lug - Il procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale ha chiesto la condanna a 8 anni di reclusione per corruzione internazionale nei confronti dell'amministratore delegato di Eni, Claudio ...