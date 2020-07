Coronavirus, nuovo focolaio al Sud: già 21 i contagiati e 113 in isolamento (Di martedì 21 luglio 2020) Resta alta l’attenzione in Italia per l’emergenza Coronavirus. Nelle scorse ore è infatti stata annunciata la presenza di altri due focolai al Sud, precisamente in Sicilia, nella città di Catania. I cluster sono stati immediatamente isolati. Ben 113 persone sono finite in isolamento fiduciario, in attesa dei risultati. A dirlo è stato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, il quale ha incontrato la stampa per fare il suo punto della situazione su ciò che sta accadendo nella provincia catanese. Attualmente ci sono 21 casi positivi legati a questi focolai. Di questi, 6 pazienti sono ricoverati in ospedale e uno necessita di ventilazione. Si tratta di 8 persone contagiate a Catania e 4 nel paese di Misterbianco, più due di un altro comune etneo. Altri due pazienti sempre di Misterbianco sono ... Leggi su caffeinamagazine

Anche il vaccino di Oxford contro il nuovo coronavirus sembra sicuro Wired.it

Lunedì senza contagi né decessi in Puglia

In Puglia non si sono registrati nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime ore. Il bollettino della Regione di ieri, lunedì 20 luglio, restituisce serenità dopo i sette casi registrati due giorni fa e ri ...

Coronavirus: in Toscana 9 nuovi casi, 1 decesso

In Toscana sono 10.384 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,09% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,07% e raggi ...

