Borse in positivo, Piazza Affari a +0,49 per cento (Di martedì 21 luglio 2020) Borsa 21 luglio 2020. Andamento positivo per gli indici europei dopo l'accordo sul Recovery Fund. MILANO – Borsa 21 luglio 2020. Andamento positivo per gli indici europei che festeggiano l'accordo trovato a Bruxelles sul Recovery Fund. Intesa che ha portato i mercati del Vecchio Continente a guadagnare anche il 2% con una frenata nella seconda parte di giornata per il timore di un possibile ritorno del lockdown. Piazza Affari in positivo Tra gli indici europei i migliori sono stati Milano e Francoforte con un progresso dello 0,49% rispetto al giorno precedente. Una crescita per il mercato tedesco che ha permesso di azzerare le perdite avute da inizio anno. Da segnalare anche una crescita di Parigi (+0,22%) e Londra (+0,11%) anche se i numeri sono inferiori a quelli degli

