Bollettino Covid 21 luglio: crollano i numeri dei nuovi contagiati (Di martedì 21 luglio 2020) E’ stato emesso pochi minuti fa dal dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero della salute il nuovo Bollettino Covid del 21 luglio: ecco i nuovi dati. Emergono ancora una volta dati altalenanti dal nuovo Bollettino Covid del 21 luglio. Rispetto alla giornata di ieri, c’è un sensibile crollo dei numeri dei nuovi contagiati, che scendono di circa 70 unità rispetto a quelli riscontrati ieri, 20 luglio. Sono 129 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, con un decremento di 156 casi totali (attualmente positivi in Italia 12.248 soggetti). 15 i deceduti nelle ultime 24 ore mentre i guariti ... Leggi su bloglive

