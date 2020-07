Autostrade a trazione pubblica: vertice tra fondazioni e Cassa Depositi e Prestiti. Iniziata la partita per l’ingresso dello Stato: tra sette giorni la firma dell’intesa con Atlantia (Di martedì 21 luglio 2020) Comincia ad entrare nel vivo la partita che porterà nei prossimi mesi alla nascita della nuova Autostrade per l’Italia a trazione pubblica. Prima tappa cruciale, giovedì, con la presentazione da parte di Aspi del nuovo Piano economico finanziario, ma in attesa dei numeri che consentiranno di iniziare a definire meglio i primi dettagli dell’operazione, le grandi fondazioni hanno fatto un primo punto con Cdp per avere almeno a grandi linee il quadro della situazione. Intorno al tavolo in videocall, il presidente di Cassa, Giovanni Gorno Tempini, l’ad Fabrizio Palermo, il direttore dell’Acri Righetti e tutte le fondazioni azioniste di Cdp, tra cui Compagnia San Paolo e fondazione Crt. L’incontro, durato poco più di ... Leggi su lanotiziagiornale

