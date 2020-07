Assassin's Creed con solo protagoniste femminili? Ubisoft ha bloccato progetti perché 'le donne non fanno vendere' (Di martedì 21 luglio 2020) Un nuovo report focalizzato sugli abusi e il sessismo interni ad Ubisoft ha svelato che la compagnia avrebbe ridotto al minimo, o eliminato del tutto, alcuni ruoli femminili nella serie Assassin's Creed, perché con delle protagoniste donne i giochi avrebbero venduto di meno. In un ampio report di Bloomberg - in gran parte focalizzato sui dirigenti dell'azienda - i dipendenti anonimi di Ubisoft spiegano che Assassin's Creed Syndicate, Origins e Odyssey sono stati tutti pesantemente colpiti da queste decisioni prima del lancio.Secondo quanto riferito, la sceneggiatura di Syndicate originariamente dava lo stesso tempo sulla scena a Jacob ed Evie Frye, ma in seguito sono state apportate modifiche per includere ... Leggi su eurogamer

