Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 12 | 30

VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2020 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE AL MOMENTO, NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA' CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI REGISTRANO CODE ALL'ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA PER LAVORI DI SFALCIO A CURA DI ANAS VERSO LA CAPITALE, INVECE, SI RALLENTA ALL'ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA E PIU' AVANTI TRA SPINACETO E IL GRA A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI SULLA REGIONALE 630 AUSONIA I LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA DAL KM

