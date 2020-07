The Falcon & The Winter Soldier: il casting svela una possibile connessione con Endgame? (Di lunedì 20 luglio 2020) Un dettaglio sul casting dello show The Falcon and the Winter Soldier, prodotto per Disney+ potrebbe rivelare un legame con il film dei fratelli Russo. Lo show Disney+, The Falcon & The Winter Soldier, potrebbe clamorosamente avere un legame con Avengers: Endgame. Alcuni dettagli del casting pare che nascondano proprio questa connessione tra il film e la serie tv, ambientata dopo la fine dell'Infinity Saga, con il ritorno di volti familiari come Sharon Carter (Emily VanCamp) e Helmut Zemo (Daniel Brühl). La trama di The Falcon & The Winter Soldier è ancora piuttosto nebulosa ma dovrebbe mostrare Sam ... Leggi su movieplayer

