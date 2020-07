Tara Gabrieletto torna a parlare dell’ex marito Cristian Gallella “Sono tornata me stessa” (Di lunedì 20 luglio 2020) Tara Gabrieletto chiede ai suoi follower di non parlare più di Christian Tara Gabrieletto torna sui social, cercando di evitare il più possibile l’argomento Cristian Galella. Il suo matrimonio è giunto al termine, inaspettatamente, l’ex corteggiatrice ha subito messo i puntini sulle i cercando di chiarire una situazione un po’ particolare. Cristian Galella ha spiegato che tra loro l’amore è arrivato alla fine, per questo hanno deciso di separarsi. Poi ha aggiunto che i reali motivi non verranno mai svelati perché si tratta di eventi privati che non dovranno diventare pubblici. Così dato che Cristian è sembrato abbastanza irremovibile, i follower si sono scagliati ... Leggi su kontrokultura

