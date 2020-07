Scuola, ministro Azzolina punta su banchi monoposto con le rotelle. Polemiche per i costi (Di lunedì 20 luglio 2020) Una delle novità annunciate dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina per il futuro delle scuole italiane è quella dei banchi monoposto (LO SPECIALE Scuola). Si tratta di sedute con rotelle, “al momento la soluzione che garantisce il maggior distanziamento”, necessario per rispettare le norme anti-contagio per prevenire una nuova ondata del coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Secondo il ministro, “in futuro permetteranno invece l’avvicinamento per avere un’innovazione didattica che permette agli studenti di lavorare in gruppo”. Del dossier si sta occupando direttamente il commissario Domenico Arcuri che ha indetto una Gara pubblica europea per l'acquisto di un massimo tre milioni di ... Leggi su tg24.sky

