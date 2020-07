Pergamino Caffè – Roma (Di martedì 21 luglio 2020) Pergamino Caffè Piazza Risorgimento, 7 – 00192 Roma Tel. 06/89533745 Sito Internet: Tipologia: caffetteria Prezzi: caffè 1€, cappuccino 2€, lieviti 1,30€ Giorno di chiusura: mai OFFERTASi attesta quale uno dei migliori bar della Capitale grazie alla notevole selezione di caffè da tutto il mondo. Qui, infatti, qui si possono trovare specialty coffee che vengono serviti sia come espresso che in varie estrazioni come sifone e aeropress; inoltre, è possibile acquistarlo, anche in grani, in comodi sacchetti. Migliorata la varietà della proposta per la prima colazione con croissant, brownie, muffin e crostata provenienti da un buon fornitore esterno, anche se il nostro cornetto aveva una buona crema pasticciera ma era poco fragrante. Eccellente l’estrazione del caffè, 100% arabica messicana, ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Pergamino Caffè – Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Pergamino Caffè Torrefazione Caffè Penazzi 1926 L’arte di creare una miscela perfetta Italia a Tavola