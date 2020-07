Paragone stringe la mano a Farage: “Brexit la strada da seguire, basta ricatti dall’Ue” (Di lunedì 20 luglio 2020) Un incontro suggellato da una calorosa stretta di mano, quello tra Gianluigi Paragone e Nigel Farage, leader del Brexit Party inglese. Andato in scena a Londra proprio mentre il governo giallorosso continua a sbattere contro il muro alzato dagli altri Stati europei, che negano all’Italia un aiuto deciso persino nel momento più difficile della sua recente storia. L’occasione per condividere con l’uomo che portato il Regno Unito fuori dall’Europa il nuovo progetto politico del senatore: il lancio di un partito che abbia come principale obiettivo, a sua volta, l’Italexit. “Ho incontrato a Londra Nigel Farage, leader del Brexit Party, che ha trionfato nel referendum britannico portando il Regno Unito fuori dalla gabbia dell’Unione Europea. Un vero patriota britannico, ... Leggi su ilparagone

Il senatore varesino, da poco uscito dal Movimento 5 Stelle, terrà giovedì prossimo alla Camera la conferenza stampa per lanciare la formazione che vuole l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea Gianl ...

