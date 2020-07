Movida violenta a Milano, due persone rimaste ferite in modo grave in Darsena (Di lunedì 20 luglio 2020) Lite in Darsena a colpi di bottiglie, due feriti. Un testimone: “Abbiamo avuto paura”. Milano – Lite in Darsena a colpi di bottiglie. Attimi di paura a Milano nella serata di domenica 19 luglio 2020 quando due persone sono rimaste ferite al culmine di una violenta rissa avvenuta in uno dei luoghi della Movida del capoluogo lombardo. Le condizioni dei feriti sono gravi anche se i medici hanno sciolto la prognosi considerandoli non in pericolo di vita. Gli inquirenti stanno indagando per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questa aggressione. Le testimonianze Attimi di paura in Darsena come racconta uno dei camerieri citato dal Corriere della Sera: “Una scena incredibile. Hanno ... Leggi su newsmondo

Il problema sicurezza nella nostra citt non pi rimandabile, anche se questa Giunta fa di tutto per sviare l'attenzione dall'argomento. Milano e le zone della movida non possono essere lasciate in mano ...

Napoli: al Vomero di nuovo in azione le baby gang

ha fondato sul social network Facebook un comitato contro la movida violenta e le baby gang che conta circa 700 iscritti. ” Purtroppo – afferma Capodanno – i raid di questi giovinastri, continuano, ...

