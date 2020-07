Lukaku pareggia su rigore: Roma-Inter finisce 2-2 (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 19 luglio 2020- Rimonte, gol ed emozioni: non è mancato praticamente nulla nel big match tra Roma e Inter , rimasto costantemente in bilico fino al triplice fischio dell'arbitro. I giallorossi ... Leggi su quotidiano

OfficialASRoma : 88': Lukaku pareggia su rigore. #RomaInter 2-2 - rossi20_rossi : RT @OfficialASRoma: 88': Lukaku pareggia su rigore. #RomaInter 2-2 - filippo898 : RT @vitasportivait: ? #SerieATIM | #RomaInter Il colpo di testa di De Vrij apre le marcature ma Spinazzola pareggia il match allo scadere… - christian_vit85 : RT @OfficialASRoma: 88': Lukaku pareggia su rigore. #RomaInter 2-2 - rep_roma : Diretta Roma-Inter 2-2: Lukaku su rigore pareggia all'88° [di ALESSIO SGHERZA] [aggiornamento delle 23:50] -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku pareggia

Roma-Inter 2-2 (Spinazzola 45’+1’, Mkhitaryan 57’; De Vrij 15’, Lukaku 88’ su rig.) L’Inter non riesce a ridurre a tre punti il distacco dalla Juventus capolista. All’Olimpico, nel posticipo della 34e ...Finalmente un rigore che Lukaku trasforma. Risultato giusto. Pur pareggiando l’Inter rimane seconda in classifica in Serie A. Diciamo la verità: è il massimo raggiungibile. Il Napoli, dopo tre pareggi ...