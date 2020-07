La Juve mette le mani sullo scudetto. Batte la Lazio e va a +8 dall'Inter (Di martedì 21 luglio 2020) La Juventus Batte 2-1 la Lazio e vede sempre più vicino lo scudetto. Nel posticipo della 34esima giornata la squadra bianconera si impone all'Allianz Stadium. In rete grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo in gol al 50' su rigore e al 53', per i capitolini rete di Immobile su rigore all'83', salendo a +8 in classifica sull'Inter quando mancano 4 giornate al termine. Resta ferma a 69 punti la Lazio quarta alle spalle dell'Atalanta a quota 71. Leggi su iltempo

