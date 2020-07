Iraq e Siria restano senz’acqua a causa della Turchia (Di lunedì 20 luglio 2020) L’estate del 2020 rischia di essere una delle più calde del Medio Oriente, e non solo per il clima. Le alte temperature, le scarse piogge dei mesi passati e l’avanzamento dei lavori per il completamento del Southeastern Anatolia Project turco stanno mettendo in ginocchio la popolazione e l’economia del nord dell’Iraq e della Siria. Questi … Iraq e Siria restano senz’acqua a causa della Turchia InsideOver. Leggi su it.insideover

OttobreInfo : RT @OttobreInfo: 'Un trattamento, quello inflitto all’Iraq, ripropostosi in diverse occasioni negli ultimi anni e di cui è stata vittima la… - ManFr3e : RT @OttobreInfo: 'Un trattamento, quello inflitto all’Iraq, ripropostosi in diverse occasioni negli ultimi anni e di cui è stata vittima la… - franco56it : Infatti e una Fake Se fosse vero, avrebbero già colonizzato la luna. E' una balla come le armi di Saddam. Mai stat… - BOLSCEVITA : RT @OttobreInfo: 'Un trattamento, quello inflitto all’Iraq, ripropostosi in diverse occasioni negli ultimi anni e di cui è stata vittima la… - folucar : RT @OttobreInfo: 'Un trattamento, quello inflitto all’Iraq, ripropostosi in diverse occasioni negli ultimi anni e di cui è stata vittima la… -

Ultime Notizie dalla rete : Iraq Siria L’Iran giustizia il traduttore accusato di aver favorito l’uccisione di Soleimani La Stampa L’Iran giustizia il traduttore accusato di aver favorito l’uccisione di Soleimani

DALL’INVIATO A BEIRUT. L’Iran ha giustiziato un ex traduttore, condannato per spionaggio per conto degli Stati Uniti e Israele. Era accusato di aver aiutato i Servizi stranieri a localizzare il comand ...

Il prete rosso all'attacco: "Sono ancora no-global. Mi piacciono le Sardine"

AI tempo del G8 di Genova forte era il movimento no-global. Uno dei volti più popolari di quel fronte, almeno in Italia, era don Vitaliano Della Sala, prete barricadero sempre presente in piazza per p ...

DALL’INVIATO A BEIRUT. L’Iran ha giustiziato un ex traduttore, condannato per spionaggio per conto degli Stati Uniti e Israele. Era accusato di aver aiutato i Servizi stranieri a localizzare il comand ...AI tempo del G8 di Genova forte era il movimento no-global. Uno dei volti più popolari di quel fronte, almeno in Italia, era don Vitaliano Della Sala, prete barricadero sempre presente in piazza per p ...