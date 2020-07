Incidente sul lavoro: due operai morti a Roma (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono ancora poche le informazioni sul brutto Incidente avvenuto questa mattina nella capitale, durante una giornata di lavoro. Due operai sono morti mentre lavoravano in un cantiere edile, a Roma. Si tratta di due italiani di 29 e 53 anni. L’identità delle due persone morte, non è stata per ora resa nota. La polizia è sul posto per gli accertamenti: sembra che le due vittime stessero tagliando una trave quando sono cadute, facendo un volo di oltre 20 metri. Per i soccorritori non è stato ancora possibile recuperare i corpi. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco per cercare di recuperare i cadaveri dei due operai rimasti coinvolti. Roma operai morti SUL CANTIERE: LE ULTIME ... Leggi su ultimenotizieflash

emergenzavvf : Quattro anni fa, il #12luglio 2016, l’incidente ferroviario tra due treni sul binario unico tra #Andria e #Corato,… - CorriereCitta : Latina, incidente sul lungomare: furgone finisce sulla ciclabile - worldnews911 : Incidente sul lavoro a Roma: precipitano da un’altezza di 20 metri, morti due operai - SmorfiaDigitale : Incidente sul lavoro a Roma: precipitano da un'altezza di 20 metri, morti due op... - caprino_m : RT @Paoblog: @caprino_m ai miei tempi i passeggeri, in moto, avevano gli appigli sotto al sedile, ora serve un accessorio sul serbatoio per… -