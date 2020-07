Il sondaggio politico di lunedì 20 luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Opinione pubblica divisa sulla gestione dell'Italia della trattativa sui fondi Ue. La Lega frena la perdita di consensi, cresce anche il M5s. Calano Pd e Fratelli d'Italia Leggi su tg.la7

Lucrezi97533276 : Sondaggio del lunedì - Dme_Lcu : @ValerioMalvezzi Ma questo sondaggio dove si può leggere? Sono state trasmessi risultati e metodologie al ministero… - ADeborahF : RT @Pueblo13883248: Mai che facciano un sondaggio sul politico più puttaniere..chissà chi vincerebbe.. - Pueblo13883248 : Mai che facciano un sondaggio sul politico più puttaniere..chissà chi vincerebbe.. - dcalpirela : @6000sardine lo trovo un tweet che si presenta come sondaggio politico. Ma non ci sono Laureati disoccupati? Pensio… -

Ultime Notizie dalla rete : sondaggio politico

Trump sostiene che quei sondaggi siano fasulli, perché il voto degli elettori ... «L’obbligo delle maschere è uno strumento politico interessante, soprattutto perché comporta un costo relativamente ...Questo in sostanza quanto emerso dalla media di Termometro Politico di alcuni sondaggi della settimana: sono state prese in esame le rilevazioni di Analisi Politica, Swg e Tecné per confrontare quanto ...