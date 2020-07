Gloria Guida amareggiata perchè stata esclusa dalla conduzione Le ragazze (Di lunedì 20 luglio 2020) Gloria Guida esprime tutta la sua amarezza per essere stata esclusa dalla nuova stagione de Le ragazze, la trasmissione di Rai Tre che la vedeva alla conduzione. Per esprimere il suo dispiacere la Guida ha scelto i social network, dove ha condiviso il suo pensiero in maniera trasparente e netta: “Non sarò alla conduzione de Le ragazze per la prossima stagione. Sono dispiaciuta e amareggiata. Credo in tutta onestà di aver fatto un buon lavoro nelle edizioni precedenti, prova ne sono l’aumento costante degli ascolti e gli attestati di stima di tanti giornalisti e commentatori televisivi. La decisione di Rai Tre ha deciso così e non accetto le ragioni economiche addotte, ... Leggi su people24.myblog

Milenaceti : @Gloria_Guida Mi dispiace tantissimo di questa situazione perche’ hai condotto in maniera davvero impeccabile e sig… - mgraziarin : @Gloria_Guida Mi dispiace sinceramente. Un programma davvero emozionante, con contenuti importanti e di grande qual… - angelagnani : @Gloria_Guida @salvosottile Non mi sono persa una puntata. ?????? Una vera passione. - eugeniogaltieri : #Leragazze senza Gloria Guida? Se la RAI non ce la fa a pagare mi offro io - GabrieleGandin2 : @Gloria_Guida Spiace davvero rinunciare ad una conduzione elegante come la Tua. -