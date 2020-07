Come nasce un focolaio al ristorante: il caso di Savona (in due tavoli diversi) (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Best Sushi a Savona lo conoscono tutti, o quasi. E’ un all you can eat con 200 coperti in Corso Vittorio Veneto ed è aperto dal 2017. Più di un milione di fatturato l’anno di media, aveva chiuso per il Covid prima ancora delle disposizioni regionali: il 23 febbraio. Il 5 giugno, il ventottenne proprietario del locale, Chen, aveva riaperto con tutte le precauzioni: distanziamento dei tavoli, misurazione della febbre, dispositivi per il personale. Eppure qualcosa è andato storto. I giornali hanno parlato di “nuovo cluster partito da Best Sushi l’8 luglio” e in effetti è così: 17 contagiati accertati (tra cui il pallavolista della nazionale Matteo Aicardi che aveva pranzato lì), centinaia di tamponi fatti a clienti, persone entrate in contatto con clienti e dipendenti, una mappatura ... Leggi su tpi

frankgabbani : Nasce oggi il Francesco Gabbani Official Fan Club! Iscrivendoti hai la possibilità di accedere a contenuti esclusiv… - tpi : Come nasce un focolaio al ristorante? - l_salviamo : RT @A_Calascibetta: Pochi sanno perchè la #pandemia del 1918 fu chiamata 'spagnola' (dal momento che l'origine non era affatto spagnola).… - SusilEdizioni : “Quando l’accadimento e l’immaginario artistico si avvicinano sino a toccarsi, come per osmosi, nasce l’immagine fo… - CMastroff : @Gio2020Gio @AMorelliMilano Nasce dal pedone. a noi piaccion i pigia pigia il camminare come le pecore . Ci sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Come nasce L’uomo nuovo nasce in laboratorio. Quello di ieri svanisce come un residuo polveroso Il Foglio Genoamania. La fortuna è come la sfiga: ci vede benissimo ma non è eterna

Meglio nascere fortunati che ricchi. Una frase che mi ripeteva spesso mio nonno da bambino e che calza a pennello per descrivere la prova offerta dal Genoa cont ...

Campania, nasce la lista di Più Europa: “Sosteniamo De Luca con un programma europeista e liberale”

Come spiega il vicesegretario nazionale Piercamillo Falasca, Più Campania in Europa sosterrà il presidente uscente, Vincenzo De Luca: “Il presidente De Luca sa che lo sosteniamo perché ha saputo ...

Meglio nascere fortunati che ricchi. Una frase che mi ripeteva spesso mio nonno da bambino e che calza a pennello per descrivere la prova offerta dal Genoa cont ...Come spiega il vicesegretario nazionale Piercamillo Falasca, Più Campania in Europa sosterrà il presidente uscente, Vincenzo De Luca: “Il presidente De Luca sa che lo sosteniamo perché ha saputo ...