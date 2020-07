Ciacciarelli: al Lazio non servono clandestini che diffondono il virus (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “D’Amato batte i pugni sul tavolo contro i cittadini del Lazio per far indossare la mascherina a tutti e poi lui e Zingaretti spalancano le porte a decine di immigrati irregolari possibilmente infetti. Siamo all’assurdo. Basta con questo business, aiutassero gli imprenditori in difficolta’. Il Lazio ha bisogno di turisti che pagano e non di clandestini che creano disordini e diffondono il virus”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli. Leggi su romadailynews

Cos il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Le note vicende Covid, pur importanti e che si legano, inevitabilmente, alle contrazioni di mercato, non possono e non devono ...

SORA – Caschera su carenza anestesisti in H: «Daremo battaglia per ripristinare il diritto alle cure per i cittadini»

«Sposo in toto l’azione messa in campo dal consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli che ha presentato un’interrogazione sulla carenza di anestesisti negli ospedali Santa Scolastica di Cas ...

