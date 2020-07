Caos CUP; Grimaldi (LUV): “ascoltare i lavoratori della sanità e dei call center”. (Di lunedì 20 luglio 2020) Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in regione, a margine del confronto con l’Assessore regione Piemonte alla sanità, Luigi Icardi durante la Commissione regionale in merito ai malfunzionamenti del Centro Unico di Prenotazione Regionale ha dichiarato: “Tra i problemi di questa fase sanitaria post covid, le difficoltà che i nostri concittadini incontrano per prenotare una prestazione sanitaria nel pubblico è senz’altro quella più urgente da risolvere. Se certamente le liste di attesa sono esplose anche a causa del lungo fermo, dettato dall’impossibilità di garantire le prestazioni sanitarie durante la presenza massiccia del virus in Piemonte, occorre però risolvere da subito la grana relativa all’organizzazione del sistema di prenotazione che – per sua strutturazione – ha ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Caos CUP; Grimaldi (LUV): “ascoltare i lavoratori della sanità e dei call center”. @marcogrimaldi_ -

Ultime Notizie dalla rete : Caos CUP Caos CUP, Grimaldi (LUV): “Ascoltare i lavoratori della sanità e dei call center, va ridisegnato il sistema" TorinOggi.it Disservizi al Cup di Torre Santa Susanna

Giovedì 16 luglio alcuni cittadini hanno segnalato un grave disservizio presso la sede Cup del comune di Torre riferendo che gli sportelli sono chiusi e che i cittadini, soprattutto anziani, non sono ...

Stop allo sciopero, il Cup riapre i battenti

I lavoratori continuano la protesta ma per rispetto verso gli utenti hanno sospeso, temporaneamente, ogni forma di agitazione.

Giovedì 16 luglio alcuni cittadini hanno segnalato un grave disservizio presso la sede Cup del comune di Torre riferendo che gli sportelli sono chiusi e che i cittadini, soprattutto anziani, non sono ...I lavoratori continuano la protesta ma per rispetto verso gli utenti hanno sospeso, temporaneamente, ogni forma di agitazione.