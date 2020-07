Boxe, FPI, FNOPI e AMS lanciano la campagna “Non abbassiamo la guardia” per gli infermieri (Di lunedì 20 luglio 2020) La Federazione Pugilistica Italiana, dopo il lungo periodo di stop, ha deciso di ripartire lanciando in partnership con FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche) e insieme al suo advisor Artmediasport, con il prezioso contributo di Giorgio Bonifazi Razzanti, esperto di comunicazione sociale, la campagna Sociale #NONabbassiamoLAGUARDIA – Alleniamoci insieme con Forza, Passione, Identità, dedicata agli infermieri che durante l’emergenza sanitaria hanno lottato con coraggio e generosità contro il Covid-19. La FPI offre agli infermieri iscritti all’Albo FNOPI che hanno svolto attività in ambito COVID ed ai loro figli 1000 BoxeVoucher per 3 mesi di allenamento gratuito, ... Leggi su sportface

