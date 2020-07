51 anni dallo sbarco sulla Luna: 5 cose da scoprire sulla missione dell’Apollo 11 (Di lunedì 20 luglio 2020) Il 20 luglio 1969 con lo sbarco sulla Luna per la prima all’uomo metteva piede sul satellite del nostro pianeta: 5 curiosità sulla missione dell’Apollo 11 Sono passati 51 anni da quando è avvenuto lo sbarco sulla Luna, del lavoro dell’Apollo 11 che ha permesso all’uomo di realizzare il sogno dello spazio si sa quasi … L'articolo 51 anni dallo sbarco sulla Luna: 5 cose da scoprire sulla missione dell’Apollo 11 proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

chetempochefa : «L'importante è che insieme alla paura ci sia il coraggio». #19luglio: a 28 anni dalla strage di via D'Amelio, ria… - Libreriamo : A 51 anni dallo sbarco sulla #luna, la voce senza tempo di Emily #Dickinson ci accompagna in un viaggio inedito nel… - giap87625642 : RT @MoniDiGirolamo: #Genova, #20luglio 2001. #CarloGiuliani, ragazzo, viene ucciso dallo Stato in divisa. Sono passati 19 anni e quella fer… - 97Francesco16 : RT @magicaGrmente22: Stefan Lechner, 27 anni, operaio, colpevole della strage stradale causata sia dall'alta velocità che dallo stato di ub… - TelesiaTv : Le #news dallo spettacolo: fuori nuovo singolo di #KatyPerry - dal 22 luglio al cinema #Onward oltre la magia - fuo… -