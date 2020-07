Vertice Ue, incontro tra i Paesi del Sud e i quattro 'Frugali' (Di domenica 19 luglio 2020) E' stato organizzato un incontro tra i Paesi del Sud Europa , Italia, Grecia, Spagna e Portogallo, con i quattro Paesi 'Frugali', Austria, Olanda, Svezia e Danimarca,. Lo riferiscono fonti ... Leggi su tgcom24.mediaset

Frugali contro Mediterranei: questi sono gli schieramenti che siedono al tavolo europeo, mentre si discute per la trattativa sugli aiuti e sul Recovery Fund. Due blocchi che non riescono ancora a trov ...A Bruxelles nella terza giornata di trattative al vertice Ue sul Recovery Fund e il bilancio Ue per il 2021-2027 si susseguono gli incontri per trovare una mediazione tra le diverse posizioni.Ora sare ...